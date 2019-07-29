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AUZEF bütünleme sınav giriş yerleri açıklandı!

Final sınav sonuçlarının yayınlanmasının ardından derslerini veremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girecek. AUZEF, bütünleme sınav giriş yerlerini AKSİS üzerinden açıkladı. Öğrenciler AUZEF sınav giriş yerlerini kullanıcı adı ve şifreyle öğrenebiliyor.

22:14 -
Haberler Eğitim
AUZEF bütünleme sınav giriş yerleri açıklandı!

AUZEF, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi(Bütünleme) Sınavı, sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerine AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile (link: https://sinav.istanbul.edu.tr/) sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

-Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.

– Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

– FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.

– DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.

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