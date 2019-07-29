AUZEF bütünleme sınav giriş yerleri açıklandı!

AUZEF, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi(Bütünleme) Sınavı, sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerine AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile (link: https://sinav.istanbul.edu.tr/) sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

-Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.

– Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

– FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.

– DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.