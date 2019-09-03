AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman? AUZEF’e ikinci üniversite için kimler başvurabilir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde ikinci bir üniversite daha okumak isteyenler için 2019-2020 ikinci üniversite kayıt kılavuzu yayınlandı. “İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman” sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ

Fakülte Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 02 Eylül 2019 – 30 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT KILAVUZU

İKİNCİ ÜNİVERSİTE İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerde halen öğrenci ya da bu üniversitelerden mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil),

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK)

Denklik Belgesi ile belgeleyenler,

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17’si Açık Öğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Eğitim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.