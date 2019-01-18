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AUZEF sınav giriş belgesi: AUZEF için bu belgelere dikkat! AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu. AUZEF güz dönemi bitirme sınavları 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak. AUZEF için kısa bir süre kaldı ve öğrenciler AUZEF sınavlarına nerede gireceklerini araştırıyor. İstanbul Üniversitesi, sınav için giriş belgesini şart koşuyor. İşte AUZEF güz dönemi sınavına dair detaylar…

20:08 -
Haberler Eğitim
AUZEF sınav giriş belgesi: AUZEF için bu belgelere dikkat! AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi, AUZEF sınavı için giriş belgesini şart koşuyor. AÖF sınav giriş belgesine haberimizdeki linkten erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda sınava giriş belgesinin de çıktısını alabilirsiniz. AUZEF, 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. İşte sınav öncesinde AUZEF’de dikkat edilmesi gerekenler…

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AUZEF sınav yerleri öğrencilerin erişimine açıldı. Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi bitirme sınavları 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde çeşitli sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

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