AUZEF sınav giriş belgesi: AUZEF için bu belgelere dikkat! AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu. AUZEF güz dönemi bitirme sınavları 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak. AUZEF için kısa bir süre kaldı ve öğrenciler AUZEF sınavlarına nerede gireceklerini araştırıyor. İstanbul Üniversitesi, sınav için giriş belgesini şart koşuyor. İşte AUZEF güz dönemi sınavına dair detaylar…