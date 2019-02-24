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AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, bütünleme sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler haberimizde yer alan linke tıklayabilir ve kullanıcı adı ve şifrelerini ilgili alanlara girerek AUZEF bütünleme sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler.

17:53 -
Haberler Eğitim
AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada “2018 – 2019 Güz Dönemi Bütünleme Sınavı sonuçları yayınlanmıştır. Bütünleme sınavına girmiş olan öğrencilerimiz ilgili ÖYS sistemlerine girerek “Sınavlarım” menüsü altından kendi sınav notlarını görüntüleyebilirler.” denildi. Herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olanlar ya da bir lisans veya ön lisans programında okuyanlar İkinci Üniversiteye sınavsız kayıt yapabiliyor. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

UZAKTAN ÖĞRETİM NEDİR?

Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.

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