AUZEF sınavı ne zaman bitecek? AUZEF soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

Uzaktan eğitimin adreslerinden birisi olan İstanbul Üniversitesinin AUZEF sınavları Cumartesi pazar günü sabah ve öğlen olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilecek. İşte sınava giren öğrenciler için önemli olan “2019 AUZEF sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?” sorusunun yanıtı ve AUZEF final sınavı detayları…

AUZEF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

AUZEF sınavı sabah oturumları 9:30’da, öğlen oturumları ise 14:00’da başlıyor. Derslere göre sınav süreleri farklılık gösterecek.

AUZEF TELAFİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN?

AUZEF telafi sınav soru cevaplarını İstanbul Üniversitesi tarafından önümüzdeki hafta çarşamba ve ya perşembe günü açıklanması bekleniyor. Daha önceki yıllarda AUZEF sınav soru ve cevapları sınavdan 2 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyordu. AUZEF sınav soru cevaplarını İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanacak.