AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF ara sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

AUZEF final sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleşiyor. AUZEF sınavlarının ardından öğrenciler sınav soruları, cevapları ve sonuçları bekleyişine başlıyor. AUZEF soruları, cevapları ve sonuçları henüz yayımlanmadı. Sonuçlar yayımlandığı anda haberimizde olacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav soru ve cevaplarının bir iki gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Soru ve cevaplara http://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrenci numaranızı girerek ulaşabilirsiniz. AUZEF sınav sonuçlarının ise 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. İstanbul Üniversiesi henüz konuya dair bir açıklama yapmış değil.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17’si Açık Öğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Eğitim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.