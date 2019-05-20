Son dakika… Matematik seçmeli mi oluyor? Bakan Selçuk açıkladı

Twitter’dan açıklama yapan Selçuk, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. ‘Matematiğin seçmeli olacağı’ iddialarına değinen Selçuk, “Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok” dedi.

MEB’TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili MEB’den yapılan açıklamada da, “Ortaöğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10, ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. Lise 12. sınıfta, matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır” ifadeleri kullanıldı.