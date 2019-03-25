‘Başarının sırrı, ilkokulda gizli öğrenme aşkı okul öncesinde başlar’

Altı yıldır akademisyenler ile birlikte okul öncesi ve ilkokul programlarını farklılaştırdıklarının altını çizen Keçeciler, “Özgün eğitim modelimizde MEB müfredatını temel alarak, tüm derslerdeki kazanımları tek tek ele alıp zenginleştirdik. Tüm sınıf gruplarımızda öğretme teknikleri, etkinlikler, materyaller ve değerlendirme araçları ile her 40 dakika tek tek tasarlanmaktadır. Bu alandaki deneyim ve bilgi seviyemiz ile artık okulumuza özgü yayınlarımızı hazırlıyor ve kullanıyoruz. Düşünme ve yaşam becerileri eğitiminde yine ayrı konuların uzmanı olan Türkiye'nin en yetkin akademisyenleri okulumuzun programlarını hazırlıyorlar. Derslerimize gösterdiğimiz bu özen ve kalite, çocuklarımızın başarılarının en önemli etkenidir. İşte bu Çakabey'in , Çakabeyli olmanın farkıdır.” diye konuştu.

İKİ DİLLİ EĞİTİM

Dil öğrenimi için en elverişli ve kritik döneminin okul öncesi olduğunu ve bu yüzden okul öncesinde İngilizce-Türkçe iki dilli eğitim verdiklerini belirten Keçeciler, “Aynı zamanda Almanca-Fransızca dil eğitimine de başlıyoruz. Dil bir ders değil, iletişim aracıdır. Dil öğrenimine bakış açımız budur. Bunu yaşama geçirebilmek de öyle kolay değil. Bu yaş grubunda öğretmen deneyimi, sarmal program, öğretme teknikleri gibi pek çok etken çok önemli. Bu yüzden yabancı dil derslerimizi ‘edinim programı’ ile veriyor ve bu alandaki bilgi donanımımız ile iki dilli eğitimde de Çakabey farkını ve özenini yaşıyoruz. 1990 sonrası doğanların ‘göçmen’ olarak adlandırıldığı, Google'ın işe alındığı ve başarı, özyeterlilik kavramlarının anlamlarının değiştiği yıllar bunlar. Bugünün okul öncesi öğrencileri, 2030'lu yıllarda iş yaşamında olacak ve henüz bilmediğimiz mesleklerde de çalışacaklar. Başarılı olmaları için 21. yüzyıl becerilerini bugünden kazanmaları şarttır. Eğitimin bir insana kazandırması gereken değerler değişmektedir ve Çakabey Okulları olarak bunu öngördüğümüz için tüm okul öncesi ve ilkokul programımız üzerinde altı yıldır akademisyenler ile çalışıyor ve sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.