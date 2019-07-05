Bekçilik sınav giriş belgesi ile sınav yerleri açıklandı mı? Bekçi alımı yazılı sınav yerleri nasıl sorgulanır?

Çarşı ve mahalle bekçiliği için bu yıl ikinci kez sınav yapılacak. MEB’ten yapılan duyuruya göre sınav Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek. Ancak adayların nerede sınava gireceği 5 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücübelgesi) ile girecekler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak. Peki sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri ve sınav yerleri açıklandıktan sonra MEB’in internet hesabından sorgulama yapılabilecek. Ayrıca sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar; Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi’ne “444 0 632” ve 0 (312) 413 32 47 – 48 nolu telefonlardan, Polis Akademisi Başkanlığına ise; 0 (312) 462 86 49 – 0 (312) 499 70 02 nolu telefonlardan ulaşabilecek.
SINAV BİLGİLERİ
SINAV ADI
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı
SORU SAYISI
100
SINAV MERKEZLERİ
Ankara, İstanbul
SINAV SAATİ VE SÜRESİ
Saat:14.00
Süre: 120 Dakika
CEVAP KÂĞIDI SEÇENEĞİ
A-B
CEVAP SEÇENEK SAYISI
5 (Beş)