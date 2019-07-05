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Bekçilik sınav giriş belgesi ile sınav yerleri açıklandı mı? Bekçi alımı yazılı sınav yerleri nasıl sorgulanır?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik adayları 13 Temmuz'da sınava girecek. Sınava girmeye hazırlanan adayların yanında kimliklerini ve sınav giriş belgelerini bulundurmaları zorunlu. Sınav giriş belgesi ile sınav yerleri aynı tarihte açıklanacak. İşte MEB tarafından yayınlanan son bekçi alımı duyurusu...

Sozcu.com.tr
08:46 -
Haberler Eğitim
Bekçilik sınav giriş belgesi ile sınav yerleri açıklandı mı? Bekçi alımı yazılı sınav yerleri nasıl sorgulanır?

Çarşı ve mahalle bekçiliği için bu yıl ikinci kez sınav yapılacak. MEB’ten yapılan duyuruya göre sınav Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek. Ancak adayların nerede sınava gireceği 5 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücübelgesi) ile girecekler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak. Peki sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri ve sınav yerleri açıklandıktan sonra MEB’in internet hesabından sorgulama yapılabilecek. Ayrıca sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar; Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi’ne “444 0 632” ve 0 (312) 413 32 47 – 48 nolu telefonlardan, Polis Akademisi Başkanlığına ise; 0 (312) 462 86 49 – 0 (312) 499 70 02 nolu telefonlardan ulaşabilecek.

SINAV BİLGİLERİ

SINAV ADI
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı

SORU SAYISI
100

SINAV MERKEZLERİ
Ankara, İstanbul

SINAV SAATİ VE SÜRESİ
Saat:14.00
Süre: 120 Dakika

CEVAP KÂĞIDI SEÇENEĞİ
A-B

CEVAP SEÇENEK SAYISI
5 (Beş)

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Son güncelleme: android-time 08:53 05.07.2019
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