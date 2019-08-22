Bekçilik sınav giriş yeri belgesi yayınlandı! 2019 2. Dönem Bekçilik sınavı ne zaman?

2019 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı için 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuruları yapan ve sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 24 Ağustos cumartesi günü sınava girecek. Bekçilik sınav giriş belgesi pa.edu.tr ya da MEB'den alınabiliyor. Adayların e-devlete girebilmeleri için TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girmesi gerekiyor. Ardından da sınav giriş belgesinin çıktısının alınması gerekiyor. İşte bekçilik sınav giriş belgesi ekranı…

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ

BEKÇİLİK SINAVI NEREDE YAPILACAK?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav bu dönem İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Sınav Merkezleri MEB tarafından açıklandı ve sınav giriş yerleri de yine MEB ya da Polis Akademisi tarafından duyurulacak. Sorgulamalar www.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

BEKÇİLİK SINAV KONU DAĞILIMI

Bekçilik sınavında konular 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar olan müfredatı içeriyor. Sınav konu dağılımı ise şöyle;

KONULAR SORU SAYISI

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20