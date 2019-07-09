Bekçilik sınav puanı nasıl hesaplanır? En az kaç puan yapmak gerekir?

13 Temmuz’da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girecek. 120 dakika sürecek olan sınavda farklı kategorilerden 100 soru sorulacak. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Ayrıca birçok sınavın aksine yanlışlar doğruları götürmüyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor. Bu dönem İstanbul ve Ankara’da yapılacak sınavda her soru eşit puan ağırlığı sahip. Ayrıca MEB’ten yapılan duyuruya göre; “Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. ” Peki bekçilik puanı nasıl hesaplanır? İşte bekçilik sınavı puan hesaplama formülü…

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.





HATALI SORU ÇIKARSA NE OLACAK?

Bekçilik sınavında hatalı soru ya da sorular çıkması durumunda ise, sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. İşte MEB’ten konu ile ilgili yapılan o açıklama; “Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.”