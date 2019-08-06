Bekçilik sınav sonuçları için heyecan dorukta! Bekçilik yazılı sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

13 Temmuz 2019 tarihinde Yapılan 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının sonuçlarının açıklanması için verilen tarih geldi. Sınava giren binlerce bekçi adayı alacağı sonuca göre göreve başlamaya bir adım daha yaklaşacak. Yayınlanan kılavuza göre; “adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacak. Adaylar arasındaki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde;

sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas

alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecek.” İşte bekçilik sınav sonuçları sorgulama sayfası ve sınava itiraz etmeyi düşünenlerin bilmesi gerekenler…

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları bugün, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sorgulama yapmak için aşağıdaki bağlantı linkini kullanabilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI



BEKÇİ ALIMI SINAVINA İTİRAZ EDECEKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

MEB, Bekçilik sınavına itiraz edenlerin bazı kurallara uygunluk göstermesi gerektiğini belirtiyor. İşte itiraz etmek isteyenlerin bilmesi gerekenler…

– “Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

– Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

– Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

– Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.”