Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bekçilik sınavı konu dağılımı nasıldır? Bekçilik sınav soruları…

Bekçilik sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Sınavda doğru cevaplar dikkate alınırken en az 50 puan alınılması isteniyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek sınav için yapılan duyuruda sınavın konu dağılımı da açıklandı. Bekçilik sınavı konu dağılımı nasıldır? Bekçilik sınav soruları hakkında merak ettikleriniz...

Sozcu.com.tr
08:41 -
Haberler Eğitim
Bekçilik sınavı konu dağılımı nasıldır? Bekçilik sınav soruları…

Bekçilik sınavı çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşuyor. Ayrıca A ve B soru kitapçığı kullanılıyor. Sınava girmeden önce bilmeniz gereken en önemli konulardan biri başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmıyor. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sınavda ter dökecek adaylar Türkçe, Matematik, Genel Kültür gibi konularda test edilecek. Peki Bekçilik sınavı konu dağılımı nasıldır? İşte daha önceki yıllara bekçilik sınavında çıkan sorulara örnekler…

BEKÇİLİK SINAV KONU DAĞILIMI

Bekçilik sınavında konuar 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar olan müfredatı içeriyor. Sınav konu dağılımı ise şöyle;

KONULAR SORU SAYISI

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20
Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15
Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15
Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15
Matematik (İlköğretim düzeyi) 15
Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20
GENEL TOPLAM 100

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR ÖRNEK 1

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR ÖRNEK 2

İLGİLİ HABERBekçilik sınav tarihi belli oldu! İşte bekçilik yazılı sınav konuları ve çıkmış soruları...Bekçilik sınav tarihi belli oldu! İşte bekçilik yazılı sınav konuları ve çıkmış soruları...
Son güncelleme: android-time 08:42 02.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more