Bekçilik sınavı ne zaman? 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı sınav takvimi…

MEB ve Polis Akademisi internet ortamında bekçilik sınavı ile ilgili merakla beklenen takvimi açıkladı. Takvimle beraber adaylara bilgilendirme de yapan MEB, sınava gelirken adayların yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulundurmaları gerektiğini açıkladı. Ayrıca sınava adaylar şeffaf şişe içinde su getirebilecekler. Peki bekçilik sınavı ne zaman? İşte 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı sınav takvimi..

BEKÇİLİK SINAV TAKVİMİ: SINAV NE ZAMAN?

Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek. Bekçilik sınavı 13 Temmuz cumartesi günü yapılacak. Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Sınav sonuç bilgileri ise 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Ayrıca unutmayın, eğer sınava itiraz edecekseniz soru ve cevapların yayınlanmasını takip eden 2 gün içerisinde yapmalısınız. Çünkü süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

BEKÇİLİK SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN

MEB sınav öncesi yaptığı duyuruda adayların özellikle sınav giriş belgelerini ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini açıladı. Açıklamada şöyle denildi;

– “Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik

numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü

belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

– Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan, nüfus

cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen

fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava

alınabilecektir.”