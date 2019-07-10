Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınav yerleri belli oldu!

MEB ve Polis Akademisi işbirliliği ile hazırlanan bekçilik sınavı 13 Temmuz günü gerçekleştirilecek. 2019/1 sınav merkezleri Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak belirlenirken; 2019/2 sınav yerleri Ankara ve İstanbul olarak belirlendi. Bekçilik sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak. İşte bekçilik sınav yerleri giriş belgesi sorgulama sayfası…

BEKÇİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

BEKÇİLİK SINAV TAKVİMİ: SINAV NE ZAMAN?

Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek. Bekçilik sınavı 13 Temmuz cumartesi günü yapılacak. Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Sınav sonuç bilgileri ise 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Ayrıca unutmayın, eğer sınava itiraz edecekseniz soru ve cevapların yayınlanmasını takip eden 2 gün içerisinde yapmalısınız. Çünkü süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

BEKÇİLİK SINAVI NEREDE YAPILACAK?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav bu dönem İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Sınav Merkezleri MEB tarafından açıklandı ve sınav giriş yerleri de yine MEB ya da Polis Akademisi tarafından duyurulacak. Sorgulamalar www.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

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BEKÇİLİK SINAV KONU DAĞILIMI

Bekçilik sınavında konular 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar olan müfredatı içeriyor. Sınav konu dağılımı ise şöyle;

KONULAR SORU SAYISI

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20