Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

Bekçilik sınavı heyecanının tamamlanmasıyla bekçilik sınavı sonuçları bekleyişi başlayacak. Puanlarını önceden hesaplamak isteyen adaylar ise sınav sorularını ve cevaplarını bekliyorlar. İşte bekçilik sınavı hakkında merak edilen detaylar…

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Bekçilik sınavı 13 Temmuz cumartesi günü yapılacak. Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Sınav sonuç bilgileri ise 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Ayrıca unutmayın, eğer sınava itiraz edecekseniz soru ve cevapların yayınlanmasını takip eden 2 gün içerisinde yapmalısınız. Çünkü süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

İSTİHDAM EDİLMEK İÇİN SINAVI GEÇMEK ŞART

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.