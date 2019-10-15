Beklenen günler geldi, açıklama gelmedi! KYK burs başvuruları ne zaman?

Öğrenim hayatlarında destek almak isteyenlerin ilk tercihi devlet destekli olan KYK bursu ve kredisi oluyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine burs, öğrenim kredisi ve barınma imkanı tanıyor. Başvuru tarihleri için henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıllardaki uygulamalar göz önünde tutulduğunda KYK kredi ve burs başvurularının bu günlerde başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları geçen sene 15 Ekim’de başlamış ve 21 Ekim’de bitmişti. Önümüzdeki günlerde KYK’nın başvuru tarihi konusunda açıklama yapması bekleniyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.