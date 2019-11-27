Beklenen tarih geldi! İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde 30 bin öğrenciye burs vereceğini duyurmuş ve başvuruları almaya başlamıştı. İBB burs başvuruları sona erdi. Başvurusunu tamamlayan adaylar İBB burs başvuru sonuçlarını bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarih kurumun gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden yayımlandı.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada; “Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 27 Kasım Çarşamba günü ilan edeceğiz ve ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapacağız.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.” denildi.