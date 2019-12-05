BİLSEM başvurusunda son günler… BİLSEM sınavı 2020 ne zaman yapılacak?

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM’in sınav tarihi belli oldu. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismi olan BİLSEM, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlıyor. Peki, 2020 BİLSEM sınavı ne zaman?

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

25 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirilecek.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.