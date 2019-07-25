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BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

BİLSEM mülakat sonuçları, 19 Temmuz günü açıklanması bekleniyordu ancak henüz açıklanmadı. BİLSEM sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinden duyurulacak. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

12:59 -
Haberler Eğitim
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı gün olarak 19 Temmuz Cuma gününü duyurmuştu ancak açıklanmadı. Öğrenciler merak ve heyecan içinde BİLSEM mülakat sonuçlarını araştırıyor. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. Bu merkezlerde özel yetenekli öğrencilere eğitim veriliyor.

BİLSEM BİREYSEL MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel mülakat sonuçları, bakanlıktan gelen açıklamaya göre 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

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