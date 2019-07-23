BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

22 Nisan ile 12 Temmuz tarih aralığında MEB tarafından gerçekleşen BİLSEM mülakatlarının sonuçları 19 Temmüz günü açıklanması bekleniyordu ancak MEB tarafından sonuçlar henüz yayınlanmadı. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM’de grup arama uygulamalarının ardından bireysel değerlendirme aşaması yapılıyor. Daha sonra öğrenciler mülakatlara katılıyor. BİLSEM sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak sonuçların bir kaç gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.