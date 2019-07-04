BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM’de grup arama uygulamalarının ardından bireysel değerlendirme aşamasına dahil olan öğrenciler şimdi de mülakatlara katılıyor. 22 Nisan’da başlayan BİLSEM mülakatları 12 Temmuz’a kadar devam edecek. Peki BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB, BİLSEM mülakat sonuçlarının 19 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Nisan tarihinde başlayan ve 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan BİLSEM mülakatlarının ardından gözler sonuç ekranına çevrilecek. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz tarihinde bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME HAKKINDA DETAY

Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.

Görsel sanatlar, Müzik yetenek, Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecek.