BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB, BİLSEM sınav sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel yetenekli öğrencilerin tespiti için yapılan BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu araştırma konusu oldu. 9 Ocak’ta başlayan BİLSEM sınavları 24 Mart’ta son buldu. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinde 29 Mart’ta açıklanacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihide açıklanacak. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi https://meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

BİLSEM NEDİR?

Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri'dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.

BİLSEM TAKVİMİ 2019

Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak.

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak

Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri”modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.