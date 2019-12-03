BİLSEM sınavı 2020 ne zaman yapılacak? BİLSEM başvurusu başladı mı?

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM’de öğrenim görecek öğrenciler her yıl sınav ile belirleniyor. 2020 yılında gerçekleştirilecek BİLSEM sınavının tarihi de MEB tarafından belirlendi. İşte, MEB BİLSEM sınav takvimi…

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

25 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirilecek.