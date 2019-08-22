BİLSEM sonuçları belli oldu! Kayıtlar ne zaman? İşte BİLSEM mülakat sonuçları…

BİLSEM sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresinde duyuruldu. BİLSEM’de birçok değerlendirmeden geçen öğrenciler son olarak mülakatlara katıldı. BİLSEM, Bilim ve sanat merkezleri'dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.