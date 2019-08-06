BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçları için MEB tarih verdi!

Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı kapsamında bireysel değerlendirme işlemlerinin sona ermesine çok az bir süre kaldı. BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı gün öğrenci ve velilerin merak konusu oldu. BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi MEB tarafından paylaşıldı.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sonuçları, yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos 2019'da açıklanacak. Erişime açılmasının ardından başarılı olan öğrenciler 26 Ağustos – 13 Eylül tarihi aralığında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.