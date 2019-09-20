Binlerce öğrenci iklim grevinde: Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek

İsveç’te her cuma okul grevine gidip iklim değişikliğiyle mücadele eylemi yaparak 150’den fazla ülkede milyonlarca kişiye öncü olan 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in başlattığı “İklim için okul grevi'ne TED okulları da destek verdi.

20 -27 Eylül tarihleri arasında 1 hafta boyunca dünyanın dört bir yanında “Sıfır Gelecek” adı altında gerçekleşecek iklim grevleri kapsamında Türk Eğitim Derneğine (TED) bağlı 40 okul 32 bin öğrencisiyle 20 Eylül'de “Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek!” dedi.

İklim değişikliğine acil çözüm ve farkındalık yaratmayı amaçlayan 32 bin öğrenci yaşanılır bir dünya için herkesi, sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

İKLİMİ DEĞİL ALGINI DEĞİŞTİR

İklim grevleri kapsamında dün TED Atakent Koleji'nde okuyan bin 500 öğrenci de pankartlar eşliğinde bir araya gelerek iklim ve çevre kirliği, plastik atıklar konusunda farkındalık yarattı. Öğrenciler “Gelecek için çalış, dünya radyo mu ki biz ayarlarıyla oynayalım, başka dünya yok, iklimi değil algını değiştir” yazılı pankartlarla iklim grevine destek verdi.

TED Atakent Koleji Lise Müdürü Fatma Ataman öğrencilerin iklim değişikliğiyle ilgili kaygılı olduğunun ve yanabilir bir dünya istediklerini söyledi. Ataman iklim grevi kapsamında bir hafta boyunca okullarda etkinliklerin devam edeceğini de belirtti.