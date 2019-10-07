Bugün son! DGS ek yerleştirmeleri nasıl nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme tercih başvuruları bugün sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019-DGS ek yerleştirme tercihleri, “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifrelerle yapılacak. İşte DGS ek tercih kılavuzu ve ek yerleştirmelere dair detaylar…

DGS EK YERLEŞTİRME BOŞ KONTENJANLAR

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin sitesine giriş yapıldıktan sonra sol üst köşede aday giriş butonunu göreceksiniz. Bu alana tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız e Devlet bilgilerinizi kullanabilir ya da en yakın ÖSYM merkezinden yeni şifre talep edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra bu zamana kadar ÖSYM’nin düzenlediği tüm sınavlarla ilgili başvuru ve sonuçlarınızı göreceksiniz. Yeni açıklanan ya da daha önce açıklanmış tüm sınav sonuçlarınızı bu ekranda görebilirsiniz…