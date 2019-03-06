Bugün son! YKS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatacak?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmaya başladı ve son gün olarak ÖSYM’nin verdiği tarih geldi, YKS başvurularında son gün bugün. YKS başvurularını tamamlayıp ücretlerini henüz yatırmamış olanlar, YKS ücretlerini nasıl ve hangi bankaya yatıracaklarını merak ediyor. İşte ÖSYM YKS başvuru sürecine dair tüm detaylar…

BAŞVURULAR E-DEVLET VE AİS ÜZERİNDEN TAMAMLANABİLECEK

Üniversite adayları, ilk kez sınava giriyorsa ÖSYM sınav merkezlerine müracaat ederek kayıtlarını gerçekleştirecek. ÖSYM’nin sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan AİS ekranından yapabilecek. AİS ekranına E-Devlet şifresiyle de ulaşılabilecek.

YKS BAŞVURU EKRANI

YKS BAŞVURU KILAVUZU

YKS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

2019-YKS başvuruları, 12 Şubat – 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YKS Kılavuzunda yer almakta olup, adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.”

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARDAN YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi: “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS), 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.