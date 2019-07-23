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Bursluluk sınav sonuçları açıklandı! Burs ücretlerinin yatacağı tarih de netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı. Bursluluk sınav sonuçlarına göre, kazanan adaylar eğer şartları da uygun ise burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanacak. Bursluluk ücretinin ödenmesinde en temel şartlardan biri yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Peki burslar ne zaman yatırılmaya başlanacak? İşte detaylar...

07:50 -
Haberler Eğitim
Bursluluk sınav sonuçları açıklandı! Burs ücretlerinin yatacağı tarih de netleşti

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavında burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Sonuçlara, Bakanlığın “www.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabiliyor. Geçtiğimiz sene aylık burs ücreti 234 lira olan İOKBS sayesinde bu sene öğrenciler bir miktar daha fazlasını burs olarak alacak. Peki bursluluk ücretleri ne zaman yatacak? Kazanan adaylar gerekli evrakları onaylattıktan sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla burslarını almaya başlayacaktır.

MEB İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bursluluk sınav sonuçları bugün için de http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişime açılacak. Sonuç sorgulaması yapacaklar T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile sonuçları görüntüleyebilecek.

BURS PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

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