Bursluluk sınav sonuçları açıklanıyor! MEB, İOKBS sonuç sorgulama ekranı

2 Haziran’da gerçekleştirilen bursluluk sınavından sonra sıra sonuçların açıklanmasına geldi. Peki Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuçlar için net tarih verdi. Bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı bilgilere göre bugün kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. İşte 2019 İOKBS bursluluk sınavı sorgulama ekranı…

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bursluluk sınav sonuçları bugün için de http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişime açılacak. Sonuç sorgulaması yapacaklar T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile sonuçları görüntüleyebilecek.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Bursluluk sınavına itiraz etmek istiyorsanız aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun;

a. Sınav sorularına, cevap anahtarına, sınav sonuçları ile yerleştirme sonuçlarına yapılacak olan itirazlar soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

b. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

c. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat /ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontunu göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

d. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

f. Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların kayıt süresi içinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlığın ilgili birimlerince süresi içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.