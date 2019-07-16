Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB, İOKBS sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu

2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavından sonra sıra sonuçların açıklanmasına geldi. Peki Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuçlar için net tarih verdi. Bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 22 Temmuz 2019 tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 22 Temmuz 2019 tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarını öğrenmek için adayın TC No ve doğum tarihi ile http://odsgm.meb.gov.tr/ sitesine giriş yapması yeterli olacaktır.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.