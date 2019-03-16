Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İOKBS sınavı ne zaman?

MEB tarafından yapılan ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencilerinin gireceği yeni adıyla bursluluk sınavı 11 Mart günü başladı. İOKBS sınavı ile başarılı öğrenciler burs almaya hak kazanacak. Peki, bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

İOKBS 2019 SINAVI KILAVUZU BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak. BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? Bu yıl 2 Haziran Pazar günü yapılacak olan İOKBS bursluluk sınavı başvurusu 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacak.