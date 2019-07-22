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Bursluluk sınavı sonuçları: Sınavı kazanan adaylara İOKBS burs parası ne zaman yatacak?

Bursluluk sınav sonucu, sınava giren milyonu aşkın öğrenci ve velileri tarafından heyecanla bekleniyor. odsgm.meb.gov.tr'de açıklanacak sonuçlar ardından kazanan adaylar lise eğitimi sona erene kadar geri ödemesiz burs kazanacak. Peki Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte İOKBS kazanan adayların alacağı burs ne zaman verilecek...

15:26 -
Haberler Eğitim
Bursluluk sınavı sonuçları: Sınavı kazanan adaylara İOKBS burs parası ne zaman yatacak?

Binlerce öğrenciye burs imkanı sunacak olan sınavın ardından kazanan adaylar eğer şartlara da uygun ise burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanacak. Geçtiğimiz sene aylık burs ücreti 234 lira olan İOKBS sayesinde bu sene öğrenciler bir miktar daha fazlasını burs olarak alacak. Bursluluk sınavı ise henüz açıklanmadı. Açıklandığı andan itibaren odsgm.meb.gov.tr sınav sorgulama sayfasında yer alacak.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

BURS PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bursluluk sınav sonuçları bugün için de http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişime açılacak. Sonuç sorgulaması yapacaklar T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile sonuçları görüntüleyebilecek.

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