Büyük Kolej öğrencilerinin büyük başarısı gururlandırdı

Eğitim alanında edinilen tecrübelerin ideallerle buluşması 1986 yılında Büyük Kolejin kurulmasıyla devam etti. Bugün Büyük Kolej; Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Kolej ve son olarak 2011 yılında Fen Lisesi'nin bünyesine katılmasıyla daha da güçlendi. İlk kez Marmara depremi sonrası mağdur üniversite öğrencilerine burs olanağı sağlamak amacıyla 1999 yılında kurulan Nedime Eğitim Vakfı ile eğitime sosyal sorumluluk alanında da destek veren kuruluş, desteklerine de hala devam ediyor.

NELER YAPAR?

-68 yıldır mutlu, başarılı ve yenilikçi dünya vatandaşlarının, karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde yetiştirildiği örnek bir eğitim kurumu olmaya özen gösterir.

-Öğrencilerine kendi kültürel kimliklerini koruyarak farklı kültürlere saygılı olma bilincini aşılar ve dünya barışına katkı sağlar.

-Uluslararası Okullar Birliği (CIS) akreditasyonunun gerektirdiği esaslara bağlı kalarak, uluslararası anlayışı desteklemek için İngilizce ve modern dillerde dünya standartlarında eğitim sunar.

-Öğrencilerinin ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilmeleri için onları en iyi akademik bilgi ile donatan eğitim programı çalışmaları uygular.

-Öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak amacıyla bilimsel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler düzenler.

-Öğrenci kaydından mezuniyet aşamasına kadar hiçbir süreçte ayrım gözetilmeyen bir ortamda eşitlik politikası güder.

ÖĞRENCİLERİNİN 2018-2019 YILI BAŞARILARI

*4. Sınıf öğrencileri, Almanya Ulusal Kanalı ZDF'de yayınlanan “1,2 oder3” adlı genel kültür yarışmasında, Almanya ve Avusturya'dan katılan öğrenciler ile Almanca yarışarak 3. oldu.

*7.sınıf öğrencisi, Ankara Okullar arası Judo İl Birinciliği Yıldız Erkeklerde Ankara 2.liği alarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

*7.sınıf öğrencisi Okullar arası Atıcılık İl Birinciliği Yıldız bayanlarda Ankara 2.si oldu.

*İngiliz Parlamenter Sistemde yapılan Ankara Liselerarası Münazara Turnuvalarında öğrencileri şampiyon oldu.

*Türk Beyin Takımının düzenlediği Beyin olimpiyatları ilk aşama sonuçlarında toplamda 73 öğrenci bölge finallerine davet edildi.

*7.sınıf öğrencisi, Antalya'da düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Türkiye 1.si oldu.

*7.sınıf öğrencisi “Don't Go to Scholl” isimli hikaye kitabını İngilizce’den Türkçe’ye çevirdi.

*7.sınıf öğrencisi Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda, Bayanlar Türkiye 1.si oldu.

* 2018 Dünya 16 yaş altı Satranç Olimpiyatları’nda, Milli Takım sporcusu öğrenci, en iyi kız oyuncu ve beşinci masa birinciliği elde ederek 2 altın madalya aldı.

*İtalya'da düzenlenen Uluslararası “Giovani Chitarristi” yarışmasına katılan öğrenci, yaşıtları arasında 1.lik ödülü aldı.

Erken Kayıt

Aydınlık nesilleri yetiştirme süreçlerinde farklı sistemleri görmüş ve her birinden başarı ile çıkmış okulda, bu istikrarlı başarının sırrı; sağlam kökler, kaliteli eğitim ve güçlü eğitim kadrosu olarak görülüyor. Bu başarıya ortak olmak isteyenler için erken kayıt fırsatlarında son gün için erken kayıt 31 Mart olarak duyuruldu.