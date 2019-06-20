‘C’ mi ‘B’ mi: Liselere geçiş sınavında fen sorusu muamması

1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen LGS'de binlerce öğrencinin girdiği sınavın soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından itirazlar da gelmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden paylaşılan LGS-2019 soru ve cevap anahtarına ulaşan öğrenci ve veliler fen bölümü A kitapçığının 9. sorusunun hatalı olduğunu iddia ederek, MEB’i şikayet yağmuruna tuttu. Öğrenciler ve bazı okullar sorunun doğru cevabının ‘B’ olduğunu söylerken, MEB sorunun doğru cevabını ‘C’ olarak yayınladı.

Fen Bilimleri öğretmenlerinin bile iki şık arasında kalması üzerine veliler, CİMER ve MEB'in e-itiraz sitesine, itirazlarını 20 TL ödeyerek bilimsel dayanakları ile yaptı. Bayram sonrasında ise, soruları hazırlayan Fen Bilimleri Komisyonu matbu bir cevabı velilere olumsuz olarak gönderdi.

VELİLER SINAV SORUSUNA BİLİRKİŞİ RAPORU İLE İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerinde binlerce veli, yürütmeyi durdurma istemi ile dava açtı, bilirkişi raporu ile soruya itiraz etti. Sonuçlar 24 Haziran'da açıklanacak. Veliler ise davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Veliler Twitter üzerinden de #LGS2019FEN hastagı ile kampanya başlattı, change. org üzerinden de 17 bin 350 imza toplandı.

Söz konusu soru, LGS Fen Bölümü A kitapçığı 9. soruda yer alıyor. Veliler “MEB'in bu yıl ki Fen Kitabının 209. sayfasında konu açıktır ve buradaki bilgiye göre cevap B’dir. Daha önceki yıllardaki kazanımlar daha kapsamlı idi. Bu soruyu hazırlayanlarda bir yanılgı yaratmış olabilir. Öğrencilerin kazanımlar dışında bir bilgi bilmesi beklenemez. Bakanlık sadece benim kaynaklarıma çalışın ve ek bir kaynağa gitmeyin diye öğrencileri uyarmıştı. Ayrıca Bakanlığın online eğitim portalı EBA'ya göre cevap B’dir” iddiasında.

VELİLER İDDİALARINI SIRALADI

Velilerin diğer bir iddiası da, “Söz konusu soruda geçen püskürtülen yüzeyin şekli cevap için çok kritiktir. Metalin yüzeyinin şekli soruda verilmeliydi ama verilmemiştir. Şekil ‘V' gibi olabilir. Bu durumda; Faraday Kafesi etkisi ile şeklin alt kısımlarında yüzey homojen boyanamaz ve bu soruyu yanlış kılar. Diğer taraftan, yüzey düz şekilde olsa bile yüzeyin uçları ortasından daha fazla negatif yüklü olacağından düzgün boyanamaz. Bunun için endüstride fazla yükü almak için topraklama yapılır. Soruda bu detay atlanmıştır. Topraklama olmadan düzgün boyama olmaz” ifadeleri bulunuyor.

Velilerin son iddiası ise, “Boyanın yüzeye düzgün dağılabilmesi için gerekli olan en önemli ve kazanımlarda ve EBA'da olan tek şey zıt yüklerin birbirini çekmesidir. Eğer yüzey (-) iken yüzeye (-) tanecikler gönderilse düzgün dağılım olacak mıydı? Diğer taraftan, metal yüzey (-) olmayıp, nötr olsaydı, üzerine (+) tanecikler püskürtülse düzgün boyama olacak mıydı? İkisi de hayır. Bu örnekler, deneyin yanlış kurgulandığını ve sorunun yanlış olduğunu anlatmaktadır” deniliyor.

Veliler, binlerce öğrencinin kaderini etkileyecek bu soruda, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden bir çözüm bekliyor. Davanın, sonuçların açıklanacağı tarih olan 24 Haziran Pazartesi gününe kadar çözülmesini isteyen veliler, gün sayıyor.