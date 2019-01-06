Çankırı’da okullar tatil mi? Çankırı Valiliği’nden flaş açıklama geldi!

Binlerce öğrenci okullar tatil mi değil mi öğrenmek istiyor. Çankırı'da yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor. Peki Çankırı'da okullar tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Çankırı’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Çankırı Valiliği, hava koşulları nedeniyle herhangi bir olumsuz yaşanmaması amacıyla kentte merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Valilik’ten yapılan açıklamada ayrıca “Aynı ilçelerimizde hamile ve engelli kamu personeli de bir (1) gün idari izinli sayılmıştır” denildi.

ÇANKIRI’DA HAVA DURUMU

İHA