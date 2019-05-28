CHP’li vekilden, “İsmailağa’nın tanıtımını yapın” genelge iddiasına soru önergesi

İstanbul, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara resmi yazı göndererek İsmailağa Kuran Kursu'nun tanıtımının yapılmasını istemesini CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya meclise taşıdı. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle soru önergesini verdi.

ŞUBE MÜDÜRÜ İMZASIYLA DAĞITILDI

Kaya'nın verdiği soru önergesinde; “Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe müftülüğünün ‘Kur'an Kursu Öğrenci Kayıt İşlemleri Broşürleri' konulu yazı ve broşürleri, resmi ilkokul müdürlüklerine, resmi/özel tüm ortaokul müdürlüklerine, imam hatip ortaokul müdürlüklerine, imam hatip lisesi müdürlüklerine Şube Müdürü Hasan Gedik imzasıyla dağıtılmıştır” denildi.

“BROŞÜR GÖNDERDİLER”

Soru önergesinde, okullara gönderildiği belirtilen yazıda şu ifadelerin olduğuna işaret edildi; “Fatih Kaymakamlığı Fatih İlçe Müftülüğüne bağlı yatılı olarak hafızlık eğitimine devam eden İsmailağa Kur'an Kursu'nun tanıtımını ve öğrenci kayıtları ile ilgili broşürlerin ilçemizdeki ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve imam hatip liselerine duyurulması, ilan tahtalarına asılması ve el broşürlerinin ise dağıtılması ile ilgili, ilgi yazı ekindeki broşürler ekte gönderilmiştir. Okul müdürlüğünüzce öğretmenlere, personellere, velilere ve öğrencilere duyurulmasını, ekte gönderilen el broşürlerin çıktıları alınarak ve Müdürlüğümüze teslim edilen broşürlerin müdürlüğümüz posta evrak odasından teslim alınarak dağıtılmasını, Broşürlerin görünür yerlere asılması hususunda; bilgileriniz ve gereğini rica ederim' denilmektedir.”

BAKANDAN ŞU SORULARA CEVAP İSTEDİ

Anayasamızda din eğitim ve öğretiminin nasıl verileceği açıkça yer almışken, çocuklarımızın cemaat ve tarikatlarla ilişkili yapıların eline teslim edilmesi görevi kötüye kullanmak değil midir?

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimle ilgili olmayan bir kurum olan Fatih İlçe Müftülüğünün taleplerini, hangi yetkiyi kullanarak okullara göndermiş ve gereğinin yapılması için talimat vermiştir?

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, çocuklarımızı “İsmailağa Kur'an Kursu” adı altında faaliyet yürüten, cemaat ve tarikatlarla ilişkili yapılara yönlendirmesi suç değil midir?

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olan Müftülüklerin faaliyetlerini, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okullarımızda yürütmesindeki amaç nedir?

Bu olay istisna mıdır? Türkiye genelinde uygulanmakta mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığımız sorumlular hakkında bugüne kadar bir işlem yapmış mıdır? Yapmamışsa, bir işlem yapacak mıdır?