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Çizgi film de sınavla

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), özel yetenekle girilebilen 14 bölümde, öğrenci alımında değişikliğe gitti. 2020’den itibaren bazı bölümlere yetenek yerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavıyla öğrenci alınması kararı YÖK Genel Kurulu’nda onaylandı.

05:30 -
Haberler Eğitim
Çizgi film de sınavla

YÖK’ün, özel yetenekle girilebilen 14 bölümde öğrenci alımında değişikliğe gitmesine Eğitim İş Sendikası tepki gösterdi. Sendika, yetenekle öğrenci alınan bölümlere sınav getirilmesinin hata olduğunu belirterek, YÖK'ü bu kararından vazgeçmeye çağırdı.

Sınavla girilebilecek 14 bölüm şöyle;

Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik-Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Tekstil, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı.

film Moda öğrenci sınav YKS YÖK
Son güncelleme: 05:26 18.10.2019
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