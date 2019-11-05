Cumhurbaşkanı açıkladı! KYK bursları ne kadar oldu? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman?

KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların yine bu tarihlerde açıklanması bekleniyor. Sonuç bekleyişi sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burs ve kredilere ne kadar zam geleceğini yaptığı açıklamayla duyurdu.

KYK ÖĞRENCİ BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan partisinin grup toplantısında açılanmalarda bulundu “Kalkınma, büyüme, yatırım, refah, mücadelesini de asla ihmal etmedik. Eğitim hükumetlerimizin harcamalarında hep birinci sırada yer aldı. 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum.”

ÖĞRENCİ BURSLARINA YÜZDE 10 ARTIŞ

“2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. Hayırlı olsun.

İŞTE BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

2019 yılında verilecek olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

TAAHHÜTNAME ONAYI ÖNEMLİ

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)