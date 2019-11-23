Cumhurbaşkanı’ndan, “Öğretmeni dayaktan koruma seferberliği” istendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikli sorunlarının arasına, öğretmenlere yönelik şiddet girdi. Öğretmene saldıranların yüzde 67'sini öğrencisi ya da velilerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Notu düşük verdikleri gerekçesiyle hedef seçilen öğretmenlerin giderek ağırlaşan bu sorununa çözüm getirilmesi için 81 ilden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı da sendikalarla bir araya gelip öğretmenleri bu beladan nasıl kurtarılabileceği konusunda görüş alıp buna göre yasal düzenleme yapılması yoluna gidecek. Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, “Fiziksel şiddete maruz kalan, darp edilen ve hatta canına kast edilen öğretmenlerimiz yüreklerimizi dağlıyor” dedi.Sendika üyelerinin imzasıyla Cumhurbaşkanı'na gönderilen mektupta, şu istekte bulunuldu: “Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması anlamında toplumsal bir seferberlik haline ihtiyaç olduğuna inanıyoruz”