Dahi çocukların okulunda bipolar bekçi kabusu!

Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 18 milyon öğrenci yarın başlayacak olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı heyecanını yaşıyor. Bu heyecan her çocuk ve aile için başarılı bir eğitim yılı beklentisine, mutluluğa dönüşmeyebiliyor.

Bipolar Bekçi Sendromu

İstanbul'un göbeğinde Osmanlı'nın ilk sivil lisesi olma özelliği taşıyan 1850 yılında Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı tarihi İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde, İstanbul Erkek Lisesi kız öğrencileri de aynı pansiyonu kullandığı için onları da etkileyen bir bekçi krizi yaşanıyor. Tarihi lisenin 940 öğrencisi ve bahçesinde bir kız yatakhanesi var. 226 öğrenci de bu yatakhanede İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyan kız öğrencilerle gece-gündüz yatılı okuyor.

İstanbul Erkek'le ortak

1884 yılında kurulan Türkiye birincilerinin girebildiği İstanbul Erkek Lisesi'nin öğrencileri de aynı okulun bahçesindeki yatakhaneyi ortak kullanıyorlar. Bu da sorunu tarihi iki okulun sorunu haline dönüştürüyor. Dahi derecesinde zeki 940 çocuğun eğitim gördüğü ve Türkiye'yi yönetenlerin yetiştirildiği tarihi iki lisenin gündemi okullar açılırken gündemini ise ‘Bekçi' yapıyor. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin daha önce okulda yaptığı sucuk partisi, öğrencilerle mahkemelik olması ve haçlıklarına mahkeme kararıyla el koydurması haberleriyle gündeme gelen Okul Müdürü Necati Yener, bekçi R.K'nın okulda kalmasında ısrarcı olduğu görülüyor. Sözleşmesi yenilenmediği halde bekçi okulun ortasındaki lojmanda konaklamaya devam ediyor. Yönetmeliğe göre; yardımcı personeli işe Okul Aile Birliği'nin alması ve sözleşmesini onaylaması gerekiyor.

Müdür, ‘İstihtihdam edin”

İlginç olay şöyle; Geçtiğimiz dönemde de Bekçi R.K'nın, temzizlik personeli eşi B.K ile bu okulda yatılı görev yapmış. Müdür Yener, 2019-2020 yılında da yatılı olarak sürdürdükleri görevlerine devam etmeleri için 16 Ağustos 2019 tarihinde Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği'ne yazılı bir dilekçeyle başvurarak, bekçi R.K, eşi B.K ve diğer personel H.T'nin yeniden işe alınmalarının onaylanmasını istedi. Dilekçesinde üniversite hazırlık kursu gerekçesiyle 11 ve 12. Sınıf için yatılı kız pansiyonu açılacağını bu nedenle de R.K, B.K ve H.T'nin “Bekçi, temizlikçi ve hizmetli' kadrolarında istihdamı için gereğinin yapılmasını istedi.

Heyet Raporu; “R.K Bipolar”

Okul Aile Birliği yönetimi de 19 Ağustos 2019 tarihli bir dilekçeyle Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne bu kişilerden R.K'nın sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirdi. Okul Aile Birliği dilekçesinde, “İşe alınması talep edilen ve Gece Bekçisi olarak görev yapmış olan R.K'nın personel dosyası incelendiğinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nce düzenlenmiş Bipolar Duygulanım Bozukluğu teşhisiyle yüzde 40 engelli olduğunu gösteren 2016 yılı tarihli Heyet Raporu'nu da ekleyerek reddetti. Reddediş gerekçesini; 950 öğrencinin okuduğu okulda İstanbul Erkek Lisesi'ndeki yatılı öğrenciler de dahil 226 kız öğrencinin yatılı konaklamasına, bu durumun öğrenciler için risk oluşturma ihtimalinin yüksekliğine bağladı. Sözleşmesi yenilenmemesine rağmen okul lojmanından tahliye edilmeyerek, sözleşme yenilenmesi ısrarının sürdüğü bildirildi.

Veliler, “Çok endişeliyiz”

Okullar açılırken böyle bir konu nedeniyle ciddi endişe taşıdıklarını belirten veliler, “İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya da durumu yazılı olarak bildirdik. Müdür Yazıcı'ya da bir insanın sadece hasta olduğu için toplum dışına tecrit edilmesini istemediğimizi ancak, heyet raporlu Bipolar bozukluğu olan bir kişinin kampüsünde kız yatılı pansiyonu olan, 940 öğrencinin okuduğu bir okulda olmasını öğrenciler için riskli bulduğunu anlattık. Bu hastalık manik atak dönemlerinde ciddi risk oluşturuyor. Bunu da biz değil hastalıkla ilgili bilgi aldığımız psikiyatr hekimleri söylüyor. Öğrencilerin sağlık durumunu riske etmeyecek bir çalışan istihdam edilmesi ve bu kişinin sözleşmesi yenilenmemesine rağmen hala okul bahçesindeki lojmanda konaklamasının sonlandırılmasını istiyoruz.” dediler.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “İnceleme başlattık”

Bipolar olduğu için yüzde 40 engellilik raporu olan birinin okulda istihdamıyla ilgili görüşüne başvurduğumuz İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı; “Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ndeki şikayet konusuyla ilgili bir araştırma ve inceleme başlattık. Müfettiş, incelemesi devam ediyor. Devlet kurumlarında, engelli personel çalıştırılır. Sağlık Kurulu Raporları ve engel derecesi de incelenecek. Öğrencilerimiz mağdur olmaması için her türlü tedbir alınıyor” dedi.

Psikiyatristler uyarıyor;

“Manik dönem çok riskli, okul yönetimi bekçiyi beklemeli”

Uzman görüşüne başvurduğumuz psikiyatistler bu hastayı muayene etmedikleri için bireysel bir değerlendirme yapamayacaklarını ancak heyet raporlu bipolar bir hastanın her koşulda uyku düzeninin bozularak gece bekçisi yapılmasının hasta için de sıkıntı çıkaracağını söyledi. Hastalıkla ilgili genel bir değerlendirme yapan psikiyatristler; “Bipolar Bozukluk, iki uçlu duygu durum bozukluğu yani manik-depresif bir psikolojik hastalıktır. Kişinin duygu durumu, enerjisi ve sosyal aktiviteleri tamamlama yetisi bozulabilir. Günlük hayatın akışında gerçekleşen iniş-çıkışlardan farklı olarak, bu hastalar, keskin iniş-çıkışlara bağlı iş ortamında, okul hayatında, aile ve arkadaş ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir. Kişinin ruh halinde çarpıcı değişikliklere yol açan yükselme ve alçalma yani depresif ve manik atak dönemleri olur. Toplumda her 100 kişiden 1-2'sinde görülür. Hasta, depresif dönemde çökkünlük ve ağlama atakları ya da manik dönemde kontrolsüz para harcama, alkol, madde kullanımı, cinsel dürtü artışı gibi sorunlarla baş etmekte zorlanabilir. Aile, yakın çevre desteğine ihtiyaç duyabilir. Aile bireyleri ve yakın çevresinin de yaşadıkları zorluklarla baş etmek için destekleyici grup terapisi alması yararlıdır. ‘Bu hastalar çalışamaz' diye bir şey yok. Çalışma alanları özenle seçilmelidir. Bu vaka, cinsel dürtülerinin çok yoğun olduğu manik dönemlerinde sıkıntı çıkarabilir. İlaçlarını düzenli kullanması çok önemlidir. Okul yönetimi çok yakın takip etmek ve dikkatli olmak zorunda. Bu kişiler hastalar manik dönemlerinde dünyada sevgi pıtırcığı olur ve herkese karşı farklı duygular hissedebilirler. Bipolar bozukluğu olan bir hasta vardiyalı gece çalıştırılmamalıdır. Uyku düzeni bozulursa, atak geçirme riski artar. Gündüz mesaili bir işte çalıştırılması hastanın da lehinedir”

Öğrenciye içtiği ilaç soruluyor, bekçiye sorulmuyor

Öte yandan Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2019-2020 Pansiyon Talimatnamesi'ni, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne bağlı kalarak bir duyuru yayımladı. Pansiyona kabul edilecek öğrencilerle ilgili kullandıkları ilaç dahil, okul idaresine bildirme zorunluluğu olduğu da hatırlatıldı. Öğrenci bu şartlara uyarsa ancak pansiyona kabul ediliyor. Bekçinin kullandığı ilaçların ne olduğu ise bilinmiyor. Çünkü lojman onun yaşam alanı ve özel mülkiyete giriyor.