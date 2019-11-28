Dekanı hukukçu olmayan fakültede hukuk okumayın

İYİ Parti Antalya Milletvekili ve ağır ceza mahkemesi eski Başkanı Feridun Bahşi, Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde, “Kendisine hukukçu bir dekan dahi bulamamış hukuk fakülteleri derhal kapatmalı” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARINI GÖNDERİRLER Mİ?'

Bahşi, veliler ve hukuk fakültesi düşünen öğrencileri ise şöyle uyardı: “Kendileri hakim ve savcı olma ehliyetine sahip olmayan kişiler nasıl olacak da hakim ve savcı veya avukat yetiştiren okulları yönetecekler? Hukukçu olmayan dekanlar, kendi yönettiği veya ders verdiği hukuk fakültesine çocuğunu gönderir mi acaba? Hukukçu olmayan dekanlar tarafından idare edilen bir ülke eninde sonunda batacaktır. Çocuklarını hukuk fakültesine göndermeyi düşünen anne babalar, o fakültede dekan hukukçu mu ve tam zamanlı 5 hukuk profesörü ve 5 hukuk doçent var mı? Bunlara bakın yoksa çocuklarınızı göndermeyin.”