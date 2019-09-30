DGS ek tercih kılavuzu: DGS ek tercihleri için başvurular başladı!

DGS ek tercih tarihleri belli oldu. DGS ilk yerleştirme dönemi yerleşemeyerek açıkta kalan öğrenciler DGS ek yerleştirme tercih başvurularını yapabilecek. Öğrenciler için boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. DGS kılavuzuna ve DGS ek yerleştirme hakkında merak ettiği tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS EK YERLEŞTİRME BOŞ KONTENJANLAR

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin sitesine giriş yapıldıktan sonra sol üst köşede aday giriş butonunu göreceksiniz. Bu alana tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız e Devlet bilgilerinizi kullanabilir ya da en yakın ÖSYM merkezinden yeni şifre talep edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra bu zamana kadar ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavlarla ilgili başvuru ve sonuçlarınızı göreceksiniz. Yeni açıklanan ya da daha önce açıklanmış tüm sınav sonuçlarınızı bu ekranda görebilirsiniz…