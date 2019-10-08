DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecanlı bekleyiş devam ediyor

DGS ek tercihlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. DGS ilk yerleştirme dönemi yerleşemeyerek açıkta kalan öğrenciler için ek yerleştirme bu sene için son şans niteliği taşıyor. Ek yerleştirme tercihi yapan öğrenciler 8 Ekim 2019 tarihinde saat 23:59’a kadar tercih ücretini yatırabilir. Ücretini yatırmayan öğrencilerin tercihleri geçersiz sayılacak. Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM henüz bir tarih vermedi ancak geçmiş senelerdeki sonuçların tarihlerine bakıldığında DGS ek tercih sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin sitesine giriş yapıldıktan sonra sol üst köşede aday giriş butonunu göreceksiniz. Bu alana tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız e Devlet bilgilerinizi kullanabilir ya da en yakın ÖSYM merkezinden yeni şifre talep edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra bu zamana kadar ÖSYM’nin düzenlediği tüm sınavlarla ilgili başvuru ve sonuçlarınızı göreceksiniz. Yeni açıklanan ya da daha önce açıklanmış tüm sınav sonuçlarınızı bu ekranda görebilirsiniz…