DGS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu mu? DGS’de 30 bin kontenjan boş kaldı!

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarına olanak sağlayan DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından açıkta kalan yani herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler ek tercih yerleştirmeleri için araştırma yapmaya başladı. Kazanan öğrenciler kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Geçtiğimiz yıl 27 Eylül 2018 tarihin DGS üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından ek yerleştirme tercih süreci 11-16 Ekim arasında gerçekleştirilmişti. Geçen seneki tarihler baz alındığında; bu yıl DGS üniversite kayıtlarının 13 Eylül tarihinde sona ereceği düşünülürse, ek tercih döneminin 27 Eylül tarihinde başlayacağı söylenebilir.