DGS geç başvuruları yarın alınacak! 2019 DGS geç başvuru nasıl yapılır?

İki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen pek çok kişiyi yakından ilgilendiren Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularında 8 Mayıs itibariyle sona erdi. Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanıyor. Peki DGS geç başvuruları ne zaman? DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte

DGS GEÇ BAŞVURULARI YARIN

DGS geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından 21 Mayıs olarak duyuruldu. Başvurularını yapmayan adaylar 21 Mayıs tarihinde elektronik ortam veya ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. DGS geç başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra adaylar geç başvuru ücreti olan 180 Türk Lirasını Bankamatikler veya elektronik ortam üzerinden yatırabilecek.

DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI

DGS BAŞVURU MERKEZLERİ

DGS ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

DGS sınav başvurusu yaparken ücret ödemesini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirsiniz. Eğer online ödeme yapmak istemiyorsanız ÖSYM'nin DGS kılavuzunde belirtilen bankalara giderek de ödeme yapabilirsiniz. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuzun kabul edilmeyeceğini unutmayın.

BANKADA ÖDEME: Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

ONLİNE ÖDEME: ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yeralan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak ödeme yapabilirsiniz.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

-DGS'ye başvuru yapacakların ÖSYM'nin osym.gov.tr adresinden ‘Aday İşlemleri Sistemi'ne aday şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanarak giriş yapmaları gerekiyor. Şifresini unutanlar E Devlet bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, başvurularını başvuru merkezinden yapmaları gerekiyor. DGS kılavuzunda ‘geçerli fotoğraf' ve ‘geçerli eğitim bilgisi' şöyle anlatılmıştır;

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgileri geçerli olanlar.

– Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler.