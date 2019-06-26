DGS giriş yerleri sorgulama ekranı: DGS için geri sayım başladı! İşte sınav giriş belgesi sorgulama sayfası…

ÖSYM tarafından 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı çalışma hazırlıklarını tamamlayan adaylar DGS sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. Sayısal ve sözelden oluşacak sınav test şeklinde uygulanacak sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Haberimizden DGS sınav giriş yerlerini sorgulayabilirsiniz.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

DGS NE ZAMAN?

30 Haziran'da düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, 2019-DGS için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

SINAVA GİRİŞ BELGESİ ADAYLARA GÖNDERİLMEYECEK

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

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