DGS ne zaman? DGS Sınav Takvimi: Başvuru, sonuç ve tercih tarihleri…

İki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen pek çok kişiyi yakından ilgilendiren DGS Sınav Takvimi: Başvuru, sonuç ve tercih tarihleri ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… İşte, 2019 DGS hakkında merak edilenler…

DGS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS’ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

DGS SINAV TARİHLERİ 2019

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 26 Nisan 2019 tarihinde başlıyor. 8 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor. DGS geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2019. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran’da gerçekleştirilecek, sonuçları ise 25 Temmuz’da duyurulacak.