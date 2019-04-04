Bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olanların girdiği DGS nedir? Kimler bu sınava girebilir? İşte bilinmesi gerekenler…

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan sınavdır.

2019 yılı DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek ve sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. DGS geç başvuru tarihi 21 Mayıs 2019 saat 23:59 olarak açıklandı.

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.

KİMLER DGS’YE GİREBİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.